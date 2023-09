Viteza neadaptata la conditiile de drum a dus la producerea unei tragedii, duminica dupa-amiaza, in comuna Razboieni.Evenimentul s-a petrecut pe la ora 14, in urmatoarele imprejurari stabilite de oamenii legii. Un localnic in varsta de 19 ani conducea un Volkswagen Bora catre municipiul Piatra-Neamt, avandu-i ca pasageri pe doi consateni de 17 si 22 de ani, si doua femei de 47 si 49 de ani. Tanarul a calcat prea tare acceleratie si, la un moment dat, a pierdut controlul directiei, iar ... citeste toata stirea