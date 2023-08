Cosmin Ilie Catarama, un recidivist in varsta de 25 de ani, din municipiul Piatra-Neamt, este cautat de oamenii legii pentru ca se sustrage de la executarea a doi ani si cinci luni de inchisoare.El a fost condamnat pentru infractiuni la regimul circultaiei rutiere si influentarea declaratiilor. Ultimul domiciliu cunosc al acestuia este in comuna Borcea din judetul Calarati. Oricine detine informatii in vederea depistarii tanarului este rugat sa ia legatura cu cea mai apropiata unitate de ... citeste toata stirea