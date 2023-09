Sorin Gheorghe Badarau, in varsta de 38 de ani, inginer in cadrul Ocolului Silvic Targu-Neamt, arestat dupa ce, pe 3 august, a fost prins land mita, a fost trimis in judecata.Rechizitoriul acestuia, intrat pe rolul Tribunalului la sfarsitul saptamanii trecute, urmeaza sa fie controlat sub aspectul legalitatii, in procedura de camera preliminara.Conform anchetatorilor, in ziua cu pricina el a luat 1.000 de lei de la un individ care fusese prins transportand lemn fara acte. In schimbul banilor, ... citeste toata stirea