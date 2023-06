In perioada 8-15 iunie, inspectorii de munca din Neamt au verificat 35 de firme de constructi - in cadrul unei campani nationale pentru identificarea cazurilor de munca nedeclarata.La 5 angajatori, inspectorii de munca au identificat sase persoane care prestau munca fara a avea incheiat contract individual de munca in forma scrisa.Pentru deficientele constatate cu ocazia controalelor au fost dispuse 25 de masuri de remediere si au fost aplicate 16 sanctiuni contraventionale, dintre care 7 ... citeste toata stirea