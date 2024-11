Jucarii confiscate

In ziua de 19 noiembrie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au pus in executare un mandat de perchezitie domiciliara, la sediul unei societati comerciale din municipiul Piatra-Neamt.Cu ocazia descinderii, oamenii legii au identificat si ridicat bunuri in valoare de aproximativ 19.700 de lei, respectiv ... citește toată știrea