Lemne fara acte si infractori rutieri

In perioada 29 noiembrie 3 decembrie, politistii au verificat trei firme cu activitate in domeniul forestier, aplicand opt amenzi in valoare de 24.000 de lei si confiscand valoric 40 de metri cubi de lemn fara acte (estimat la 21.000 de lei).Cu aceeasi ocazie, oamenii legii au constatat trei infractiuni in domeniul circulatiei materialului lemnos.De asemenea, pe linie rutiera, in seara de 1 decembrie, politistii au depistat un sofer in varsta de 43 de ani, din comuna ... citeste toata stirea