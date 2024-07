"Mastera" de la ApaServ - condamnata cu suspendare

Judecatorii pietreni au condamnat-o vineri la un an jumate de inchisoare, cu suspendare, pe Iulia Cristina Radu (in varsta de 50 de ani), secretara tehnica la Compania Judeteana ApaServ, pentru infractiunea de "folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane" (articolul 301 din noul Cod Penal). Ea are trei ani de incercare in care trebuia sa mearga la "semnat" si sa anunte deplasarile mai lungi de cinci zile.Conform sentintei, la inceputul anului 2021, ea s-a folosit de functia pe care o ... citește toată știrea