Ieri dupa-amiaza, pe la ora 13, a avut loc un accident rutier pe strada Marasesti din orasul Targu-Neamt, soldat cu ranirea unui localnic in varsta de 24 de ani.Politistii au stabilit ca acesta mergea cu motocicleta si a fost izbit din spate de autoturismul condus de un barbat de 51 de ani, din comuna Poiana Teiului. In urma impactului, motoclistul a ramas prins sub masina. El a fost scos de ceilalti participanti la trafic. Victima a fost preluata de ... citeste toata stirea