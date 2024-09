Motociclist ranit de un pieton neatent

In ziua de 18 septembrie, pe strada Darmanesti din municipiul Piatra-Neamt, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane. Evenimentul s-a petrecut in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un localnic in varsta de 49 de ani mergea cu motocicleta, i-a iesit in fata un concitadin de 75 de ani care traversa neregulamentar, a evitat impactul dezechilibrandu-se si a cazut. Si pietonul speriat a cazut in apropiere. Ambii aub fost dusi la Spitalul Judetean de ... citește toată știrea