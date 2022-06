O noua scurtatura inspre Iasi, prin Boghicea

Unul dintre santierele deschise in aceasta perioada in judetul Neamt este pe drumul judetean DJ 207A, Boghicea - Nistria - Iasi.Pana in prezent, pe acest traseu s-au executat lucrarile ce tin de fundatie si a fost turnat primul strat de asfalt, informeaza reprezentantii Consiliului Judetean, care administreaza acest tronson."Lucrarea se intinde pe o lungime de opt kilometri, ceea ce inseamna foarte mult, avand in vedere ca acest drum judetean ... citeste toata stirea