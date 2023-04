Un portret al unui om intre "Oameni cari au fost", ca sa fiu in spiritul lui Nicolae Iorga.Un portret in cuvinte. Grea misiune pentru un novice in ale scrisului, usoara insa, cand dragostea si amintirile sunt puternice si sincere.DestinulTanar absolvent al "Liceului National" din Iasi, iubitor de muzica, se inscrie la Sectia "Vioara" a Conservatorului, plin de entuziasm si cu dorinta de a fi printre cei mai buni.Tanar aratos si prezentabil, vesel si glumet, are o retinere, o timiditate, ... citeste toata stirea