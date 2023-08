In seara de 18 august, la ora 18.40, a avut loc un accident rutier pe DJ 155J, in comuna Grumazesti.Politistii au stabilit ca o prahoveanca in varsta de 50 de ani conducea o masina dinspre Ghindaoani, nu a oprit la "STOP" si s-a izbit intr-o balustrada metalica. Soferita si un pasager de 54 de ani au fost raniti. De asemenea, pe 19 august, la ora 10, o targnemteanca de 46 de ani venea cu masina si, ajunsa in Raucesti, i s-a facut rau, a pierdut controlul directiei si a acrosat o fantana. ... citeste toata stirea