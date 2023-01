Peste 100.000 metri cubi de material lemnos au fost confiscati

Peste 9.000 de dosare penale, 124 de persoane au vizate de masuri preventive, iar peste 117.000 de metri cubi de material lemnos au fost confiscati in urma actiunilor derulate de IGPR in 2022 pentru combaterea ilegalitatilor din domeniul silvic."In anul 2022, politistii au continuat actiunile, la nivel national, pentru combaterea ilegalitatilor din domeniul silvic. Au fost efectuate 40.431 de controale, dintre care 6.593 in fondul forestier, 1.426 in vegetatia forestiera din afara fondului ... citeste toata stirea