Primaria Piatra-Neamt anunta ca au fost identificate mai multe amplasamente pentru realizarea de noi locuri de parcare de resedinta, care sa compenseze locurile de parcare condamnate sa dispara din pricina ca sunt amenajate in zona coridoarelor de mobilitate.Lucrarile de amenajare vor incepe in perioada urmatoare, fiind in sarcina firmei Publiserv.Pentru zona Precista au fost identificate patru amplasamente: pe strada Prof. Ion Negre (intersectie cu strada Alexandru Lapusneanu), strada ... citeste toata stirea