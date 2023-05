In seara de 22 mai, in comuna Gadinti, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea unei localnice in varsta de 78 de ani.Evenimentul s-a petrecut pe la ora 19, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un tanar de 22 de ani din Boghiocea conducea o masina pe DJ 207D, a intrat intr-o depasire fara sa se asigure si s-a izbit in alt autoturism care deja era in depasirea lui. Din impact, masina tanarului a fost proiectata in autoturismul din fata (condus de un barbat de 52 de ani din ... citeste toata stirea