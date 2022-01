Pietreanca accidentata pe "zebra"

O femeie in varsta de 42 de ani, din municipiul Piatra-Neamt, a fost izbita de o masina, joi dimineata, in timp ce traversa regulamentar bulevardul 9 Mai, pe trecerea pentru pietoni, in zona Garii din centrul orasului.Accidentul a avut loc pe la ora 10. La volanu autoturismului care nu i-a acordat prioritate se afla un barbat de 71 de ani, din comuna Borlesti. In urma impactului, localnica a suferit cateva traumatisme, fiind preluata de SMURD si transportata la Spitalul Judetean de Urgenta. ... citeste toata stirea