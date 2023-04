Florin Ion Dragusanu (in varsta de 47 de ani), ofiter la Politia Roznov, a fost condamnat de judecatorii pietreni la un an jumate de inchisoare, cu suspendare, pentru comiterea a cinci falsuri intelectuale.El are un termen de supraveghere de doi ani, interval in care este obligat sa mearga periodic la "semnat", sa anunte deplasarile care depasesc cinci zile, sa frecventeze un program de reintegrare sociala si sa presteze 70 de zile de munca in folosul comunitatii. Politistul continua sa ... citeste toata stirea