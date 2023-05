Agentul Valentin Viorel Lungu (in varsta 33 de ani), fost sef de post in comunele Garcina si Bodesti, care pana ieri a desfasurat activitati de secretariat la Politia Municipala Piatra-Neamt, a fost condamnat definitiv de Curtea De Apel Bacau la sapte ani, o luna si zece zile de inchisoare, cu executare, pentru luare de mita si abuz in serviciu.Sentinta pronuntata ieri a fost transmisa Inspectoratului Judetean de Politie; oamenii legii urmand sa-l depisteze pe Lungu si sa-l duca la penitenciar. ... citeste toata stirea