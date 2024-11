Politistii locali verifica vanzatorii de petarde

Cresterea faptelor de tulburare a ordinii si linistii publice prin folosirea petardelor in afara cadrului legal, in toate cartierele municipiului Piatra-Neamt, i-a determinat pe politistii locali sa-si intensifice verificarile pentru combaterea folosirii neautorizate si comercializarii ilegale a petardelor.Astfel, pana pe 7 ianuarie anul viitor, oamenii legii vor avea in vedere identificarea si sanctionarea persoanelor care arunca petarde aiurea ori pun in pericol bunurile publice, dar si ... citește toată știrea