Pompierii au instalat gratis 500 de detectoare de fum, in zece comune

Pe 11 aprilie, Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (IJSU) "Petrodava" a primit 500 de detectoare (375 detectoare de fum si 125 de monoxid de carbon), care urmeaza sa fie montate in aproximativ 500 locuinte din comunele Dochia, Dragomiresti, Draganesti, Ghindaoani, Grinties, Pancesti, Poienari, Negresti, Tupilati si Valea Ursului. Pompierii au inceput actiunile de montare a acestor dispozitive in data de 16 aprilie, activitatea continuand si in perioada urmatoare.Conform ... citește toată știrea