Start pentru un nou lot montan al Autostrazii Unirii

Un nou lot al A8 - Autostrada Unirii, respectiv contractul pentru proiectarea si executia Lotului Joseni-Ditrau, in valoare de 1,2 miliarde de lei, fara TVA, a fost lansat in licitatie. Data limita pentru depunerea ofertelor este 25 noiembrie."Constructia unui nou lot al A8 (Autostrada Unirii) intra in licitatie! Contractul pentru proiectarea si executia Lotului Joseni-Ditrau a fost publicat in SEAP si are ca data limita pentru depunerea ofertelor 25 noiembrie 2024. Valoarea totala estimata a ... citește toată știrea