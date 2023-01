"Suveran" arestat

Florin Ionut Viorel Galben, un barbat din comuna Ceahlau, pus sub acuzare in stare de control judiciar pentru ca, in decembrie 2020 a condus un Ford Mondeo radiat din Germania si neinmatriculat, pe DN 1 prin Busteni, a fost arestat de Judecatoria Sinaia, deoarece nu a respectat obligatiile stabilite de instanta.Doi ani s-au chinuit politistii din Busteni sa-l aduca la audieri. Omul a refuzat ani la rand sa dea curs citatiilor trimise de anchetatori, invocand faptul ca nu recunoaste autoritatea ... citeste toata stirea