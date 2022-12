Tanara lovita de tren la Timisesti a murit

Alexandra Elena Pralia, tanara de 23 de ani din comuna Tmisesti, a carei masina a fost izbita de tren in dimineata de 14 decembrie, la trecerea la nivel cu calea ferata de pe DJ 155B, a murit sambata, la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra-Neamt unde fusese internata.Ea era casatorita si avea un copil. Fratele acesteia, in varsta de 7 ani, aflat in acelasi autoturism cand s-a petrecut accidentul, se afla la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sfanta Maria" din judetul Iasi, in stare grava. ... citeste toata stirea