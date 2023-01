Traficant de arme condamnat

Gheorghita Purice, un tanar in varsta de 30 de ani, din satul Ruseni (al comunei Borlesti), a fost condamnat de Tribunal la sapte ani de inchisoare, pentru nerespectarea regimului armelor si munitiilor (in forma continuata).La ramanerea definitiva a sentineti, acestuia urmeaza sa ii fie recoltate probe biologice, in vederea stabilirii profilului ADN, care va fi arhivat in Sistemul National de Date Genetice Judiciare.Conform sentintei, individul a actionat, in perioada iulie 2020 - mai 2021, ... citeste toata stirea