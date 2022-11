Traficanti de droguri - la judecata

Procurorii DIICOT au finalizat ancheta si, la inceputul acestei saptamani, au dispus tragerea la raspundere a trei pietreni cu varste cuprinse intre 18 si 20 de ani, care au infiintat o cultura de cannabis pe un teren viran din oras, cultura care a fost recoltata in octombrie si depozitata intr-o casa din comuna Dobreni.Cei care urmeaza sa compara in fata instantei sunt Dumitrel Marius Balaban, Gabriel Leonard Adiaconitei si Cezar Sebastian Radu, aflati in arest preventiv. Rechizitoriul ... citeste toata stirea