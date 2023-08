Un barbat de 54 de ani, internat in Sectia Medicina Interna la Spitalul Municipal de Urgenta (SMU) Roman, si-a pus capat vietii miercuri seara, aruncandu-se in gol pe o fereastra de la etajul I.El era sub supravegherea doctorilor de mai multe zile, pe fondul consumului exagerat de bauturi alcoolice, iar in momentul gestului fatidic se afla in sevraj etanolic. Omul a sarit pe geam la ora 22.30 si a cazut printre schelele amplasate in fata pavilionului unde se fac lucrari de renovare. Potrivit ... citeste toata stirea