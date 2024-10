Accident rutier pe E 85 la Sabaoani, trei persoane au ajuns la spital

Vineri dupa-amiaza, 18 octombrie, in jurul orei 16.20, pe DN 2 - E 85, in zona localitatii Sabaoani, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate doua autovehicule, in urma caruia o persoana a fost ranita. Traficul rutier a fost blocat temporar pe DN 2, in urma accidentului.Conform ISU Neamt, in accidentul rutier au fost implicate doua autoturisme in care se aflau patru persoane, iar unul dintre autoturisme a parasit partea carosabila si s-a rasturnat.La locul solicitarii au ... citește toată știrea