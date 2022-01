Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Dupa cateva zile cu vreme rece, geroasa in timpul noptilor, maximele termice vor urca din nou spre valori pozitive, in urmatoarele doua saptamani, in timp ce precipitatii sunt asteptate de meteorologi doar in cantitati reduse, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru intervalul 10 ianuarie - 23 ianuarie, publicata luni.In Moldova, vremea va intra intr-un proces de racire ce se va generaliza la nivelul intregii regiuni, astfel in 11 si 12 ianuarie, media maximelor va ... citeste toata stirea