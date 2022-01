Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani

Meteorologii estimeaza un regim termic fluctuant in perioada urmatoarelor doua saptamani, cu maxime termice in crestere usoara catre valori pozitive, spre finalul lunii, in timp ce precipitatii slabe cantitativ sunt asteptate pe tot parcursul intervalului, arata prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada 17 - 30 ianuarie, publicata luni.In Moldova, in prima saptamana vor fi alternante termice, astfel ca la nivelul regiunii, in 17 si 20 ianuarie se vor atinge maxime de 5 ... citeste toata stirea