Fiica lui Adrian Paunescu isi lanseaza doua volume la Biblioteca Judeteana

Biblioteca Judeteana "G.T. Ki-rileanu" organizeaza lansarea, in prezenta autoarei, a cartilor de poezie "Toate poeziile pe care nu ti le-am scris" (Bucuresti, 2022) si "Ai vreme sa vorbim?" (Bucuresti, 2023) de Ana-Maria Paunescu, sambata, 16 februarie 2024, de la ora 14.30, in Sala Cupola. Ambele carti sunt aparute sub egida Asociatiei Culturale "A. Paunescu".Prezentarea va fi facuta de scriitorii Lucian Strochi si Tudorel Radu.Lansarea de carte va cuprinde si un moment muzical sustinut de ... citește toată știrea