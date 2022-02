Intrerupere a apei in intreg Romanul, din cauza unei avarii

Compania judeteana Apa Serv SA a anuntat miercuri, la ora 15.45, ca, pentru remedierea unei avarii la reteaua publica de distributie a apei potabile, identificata pe strada Stefan cel Mare la intersectia cu bulevardul Nicolae Balcescu din municipiul Roman, este pusa in situatia de a intrerupe temporar furnizarea serviciului de alimentare cu apa potabila astazi, 9 februarie, in intervalul orar 16.30 - 23.00, in intreg municipiul Roman. ... citeste toata stirea