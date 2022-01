Precizarile Primariei Roman despre achitarea taxelor si impozitelor in acest an

Primaria municipiului Roman informeaza ca, avand in vedere faptul ca au fost reluate incasarile privind taxele si impozitele locale la casieria Directiei de Impozite si Taxe Locale incepand de luni, 10 ianuarie, fiecare contribuabil are un rol nominal unic aferent fiecarui cod numeric personal (CNP).Acest lucru a fost implementat in anul 2020 pentru asigurarea functionarii platilor on-line prin Ghiseul.ro si pentru inlaturarea inconvenientelor rolului fiscal comun pentru persoanele cu acelasi ... citeste toata stirea