Tanarul antreprenor Sergiu Daniel Ardeleanu a ales echipa PSD, pentru ca mediul de afaceri merita intregul sprijin al administratiei publice locale

Noua echipa a PSD care doreste ca Romanul sa se dezvolte intr-un ritm accelerat, in toate domeniile importante pentru comunitate, a mai castigat un sustinator, in persoana tanarului antreprenor Sergiu Daniel Ardeleanu. La doar 30 de ani acesta a reusit sa puna bazele unei firme care ofera servicii profesionale de curatare de covoare si nu numai, activitatea fiind in continua dezvoltare de opt ani. Daniel Ardeleanu a ales echipa PSD deoarece isi doreste ca mediul de afaceri sa fie sustinut cu ... citește toată știrea