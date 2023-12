Divizionara secunda pietreana de fotbal Ceahlaul a incheiat cu o infrangere seria meciurilor din acest an. Sambata, ai nostri s-au intors invinsi din deplasarea sustinuta la Slobozia in fata localnicilor de la Unirea. Cu 22 de puncte, pietrenii sunt pe locul 8 in clasament, la egalitate cu Steaua (locul 7) si FK Miercurea Ciuc (locul 9).Capitanul Visinar, accidentare horror: tripla fractura!La aceasta deplasare, pietrenii isi faceau planuri sa obtina victoria. Ar fi fost un succes care sa ... citeste toata stirea