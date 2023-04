Formatia pietreana de juniori Futsal Ceahlaul a disputat aseara, dupa inchiderea editiei noastre, ultimul act (finala) in turneul final al Cupei Romaniei rezervata categoriei Under 19.Meciul a fost gazduit in Sala Polivalenta, iar partenera de intrecere pentru ai nostri a fost gruparea CSM Targu Mures.Spectacolul turneului final in aceasta competitie incepuse de sambata cu meciurile programate in etapa sferturilor de finala. Atunci, jucatorii pregatiti de antrenorul Marian Patruica si ... citeste toata stirea