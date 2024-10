Ilie Radu Andrei, medalie de bronz la Campionatul National

Boxul pietrean a urcat din nou pe podium, in cadrul intrecerilor Campionatelor Nationale. Orasul Bacau a gazduit in perioada 6-11 octombrie, gala Campionatului National destinat sectiunii juniorilor. Coordonata de antrenorul Gabi Campescu, echipa Fundatiei Boxului pietrean a urcat in ring doi pugilisti. Reprezentantii nostri au fost Iulian Nica (16 ani) la categoria de greutate 63 kg, respectiv Ilie Radu Andrei (15 ani) la categoria 80 kg.Primul dintre ei nu are nici macar un an de zile de ... citește toată știrea