Inregimentat inca de anul trecut la formatia Politehnica Iasi (nou-promovata in campionatul primei ligi interne), mijlocasul pietrean Alexandru Anton va continua sa activeze pentru gruparea de acasa.Ceahlaul a obtinut acordul conducerii iesene pentru a se folosi in continuare de jucator.Ajuns la 19 ani, Alex Anton a avut un sezon perfect in tricoul pietrenilor. A fost un jucator important, daca nu chiar decisiv in "finalele" disputate de Ceahlaul pentru promovare.Inainte de a fi imprumutat ... citeste toata stirea