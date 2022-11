Pietreanul Matei Ilie, convocat, din nou, sub "tricolor"

Fundasul pietrean Matei Christian Ilie se numara pe lista jucatorilor convocati de selectionerul Daniel Pancu, in vederea sustinerii celor doua meciuri internationale de pregatire."Tricolorii" Romaniei Under 20 au programate, in aceasta luna, doua jocuri oficiale. Ai nostri vor avea de infruntat reprezentativa similara a Italiei (joi, 17 noiembrie), respectiv nationala Under 20 a Poloniei (duminica, 20 noiembrie). Cele doua confruntari se vor ... citeste toata stirea