Visinar a ales CSM Focsani in locul Ceahlaului

Ceahlaul s-a despartit zilele trecute si de capitanul care a ajutat echipa la promovarea in Liga a II-a, Stejarel Visinar. Suceveanul si-a dat acordul si a semnat cu nou-promovata vranceana, CSM Focsani. Angajamentul se va intinde pe durata unui singur sezon."Experienta avuta la Piatra-Neamt a fost una extraordinara! La Ceahlaul am trait cele mai frumoase momente din cariera mea. Sa promovezi alaturi de zece-unsprezece mii de oameni in tribune este cu siguranta ceva extraordinar. Cei care ma ... citește toată știrea