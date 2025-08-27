Fostul stat sovietic care depășește China și Rusia la PIB-ul pe cap de locuitor. Cuvinte de laudă de la FMI

Conform celor mai recente date ale Fondului Monetar Internațional, preluate de Euroactiv, produsul intern brut pe cap de locuitor al Kazahstanului a fost estimat la 14.770 de dolari, depășind astfel nivelul Rusiei (14.260 dolari), Turkmenistanului (13.340 dolari) și chiar al Chinei (13.690 dolari). Datele FMI plasează astfel Kazahstanul înaintea mai multor economii regionale, în timp ce alte state din zonă rămân mult în urma acestui avans.

În regiune, Georgia, Armenia și Moldova se mențin în intervalul 8.000–9.500 de dolari pe cap de locuitor, iar vecinii din Asia Centrală, Kârgâzstan și Tadjikistan, afișează niveluri semnificativ mai scăzute, sub 3.000, respectiv 1.500 de dolari. Aceste contrasturi ilustrează diferențele structurale între economiile din fostul spațiu sovietic și cele din Asia Centrală.

La începutul anului 2025, FMI și alte instituții financiare internaționale au conturat perspective economice favorabile pentru Kazahstan, prognozând o creștere moderată spre puternică a PIB-ului. Impulsul este atribuit sectoarelor petroliere, serviciilor și infrastructurii, dar instituțiile avertizează și asupra vulnerabilităților: economia kazahă nu este imună la șocuri externe precum încetinirea creșterii în marile economii, conflictele regionale sau volatilitatea prețurilor materiilor prime.

Ads

Chiar și în fața acestor riscuri, autoritățile de la Nur-Sultan continuă un program extins de investiții. În iulie, prim-ministrul Oljas Bektenov i-a comunicat președintelui Kassym-Jomart Tokayev derularea a 45 de proiecte industriale majore, a căror valoare însumează peste 4,4 miliarde de dolari și care urmează să genereze aproximativ 20.000 de locuri de muncă. Oficialul a mai precizat că aprovizionarea cu apă pentru agricultură și alte necesități este monitorizată și optimizată, prin tehnologii de economisire a apei și prin echipe regionale de coordonare.

Datele economice din primele opt luni ale anului 2025 arată o dinamică constantă în sectoare cheie. Agricultura a înregistrat un avans de 3,7% în această perioadă, iar producția agricolă, forestieră și piscicolă a crescut cu 4% de la începutul anului, cu rezultate pozitive raportate în toate regiunile și pregătiri active pentru sezonul de recoltare. Transporturile și logistica au înregistrat cea mai puternică creștere, de peste 22%, în timp ce comerțul, care rămâne un motor important al economiei, a crescut cu 8,6% și continuă să reprezinte aproape o cincime din PIB. Activitatea comercială s-a concentrat în special în Almaty, Astana, Shymkent și Karaganda.

Ads

Sectorul construcțiilor menține, de asemenea, un ritm susținut: aproape 9,4 milioane de metri pătrați de locuințe au fost finalizați, ceea ce marchează o creștere de 5,2% comparativ cu anul precedent. Oficialii guvernamentali cer accelerarea implementării proiectelor regionale pentru a se alinia obiectivelor naționale de dezvoltare.

Ascensiunea economică a Kazahstanului este pusă în legătură cu resursele naturale bogate ale țării — petrol, gaze, uraniu și diverse minerale — care continuă să susțină exporturile. În paralel, autoritățile au urmărit diversificarea economiei prin dezvoltarea industriei de prelucrare și a unor ramuri cu valoare adăugată mai mare. Reformele, fluxul de investiții străine și proiectele de infrastructură au contribuit la modernizarea economiei, iar investițiile în educație, sănătate și servicii sociale au avut efecte vizibile asupra nivelului de trai și asupra cererii interne.

Politicile macroeconomice solide, stabilitatea inflației, rezistența monedei și echilibrul bugetar figurează printre factorii care, potrivit instituțiilor financiare, au susținut această perioadă de creștere.

Ads