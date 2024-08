Creșterea modestă a economiei României, "o surpriză negativă". Ce se întâmplă cu producția internă în 2024

Sectorul construcțiilor este unul care a performat sub așteptări, pe lângă industrie, conform băncii FOTO ilustrativă Pixabay

Produsul intern brut al României s-a majorat cu 0,1% în al doilea trimestru al anului, față de primele trei luni ale lui 2024, arată estimările Institutului Național de Statistică publicate miercuri, 14 august.

Producția a crescut în primele șase luni cu 1,5%, după ajustare, dar reacția din piață este una de dezamăgire, după o performanță sub așteptări, punând sub semnul întrebării estimările de creștere pentru acest întreg an.

ING Bank NV, banca olandeză prezentă și în România, a numit datele ca fiind "o surpriză negativă", spunând că cifrele "dezamăgesc", se arată într-un comunicat publicat la scurt timp după apariția informațiilor statistice. Trăgând linie, banca a revizuit în scădere prognoza de creștere economică pentru întregul an, de la 2,8% la 2%, deși subliniază că așteptările sunt mari pentru a doua jumătate a anului pentru a evita o performanță a producției interne de sub 1,5%, cât a fost creșterea în 2023.

Estimarea semnal a INS arată că producția a crescut cu 0,8% ca serie brută în al doilea trimestru al anului, față de aceeași perioadă a anului trecut. Printre motivele care stau la baza acestei creșteri sub așteptări, ING citează o producție industrială slăbită, probleme în construcțiile rezidențiale și comerciale, dar și o oarecare recuperare a serviciilor destinate companiilor. Banca rămâne prudentă cu privire la perspectivele ce țin de dobânda de referință a băncii centrale.

Fondul Monetar Internațional se aștepta ca, în 2024, produsul intern brut al României să crească cu 2,8%, după eliminarea efectelor inflației din calcul.

