Prognoze sumbre pentru România în 2025: Avans PIB anemic, campioană la inflație și șomaj

Joi, 21 August 2025, ora 11:18
279 citiri
Prognoze sumbre pentru România în 2025: Avans PIB anemic, campioană la inflație și șomaj
Creșterea economică, în apropiere de 1%

România este văzută de grupul bancar austriac Erste, care operează în țara noastră prin BCR, ca una din economiile regiunii Europa Centrală și de Est cu evoluții sub așteptări în al doilea trimestru din 2025.

Erste anunță o nouă revizuire negativă pentru performanța economiei românești în 2025, în condițiile în care prognoza actuală prevede un avans PIB anual de 1,3%.

Mai mult decât atât: România nu va avea în 2025 doar cea mai mare rată a inflației din regiune, dar și cea mai mare rată a șomajului, cu excepția Serbiei, țară care nu face parte din Uniunea Europeană.

Creșterea economică, în apropiere de 1%

Prognozele cu privire la evoluția economiei românești în 2025 vor fi sigur revizuite în jos, de la cea actuală de plus 1,3%, dar în acest moment nu se poate stabili exact cu cât, se arată în analiza publicată de Erste Group și consultată de Risco.ro.

Discrepanțele prea mari ce apar între seriile statistice neajustate (avans economic de 0,3% în prima jumătate a anului) și cele ajustate (avans de 1,4%) complică evaluarea magnitudinii revizuirii descendente în acest punct, arată sursa citată.

Dinamica avansului economic al României în trimestrul II din 2025 a fost sub așteptări, cu o creștere de 0,3% față de anul precedent, adică aceeași dinamică de creștere ca în primul trimestru al anului curent.

Foarte important, studiul Erste apreciază că România, alături de Slovacia și Polonia, sunt țările din regiunea Europei Centrale și de Est – ECE care se vor confrunta cu cele mai mari rate tarifare efective impuse de SUA.

Acestea diferă de cele neferme, de 15%, deoarece reprezintă taxele totale ca procent din importurile totale și se modifică odată cu schimbările în ponderea importurilor în funcție de țara de origine și mixul de produse.

Șomaj mai mare în regiune doar în Serbia

Dincolo de evoluția economică neconvingătoare, România va avea de suportat în 2025 cea mai mare inflație din regiune și din Uniunea Europeană, dar și cea mai mare rată a șomajului din regiune, cu excepția Serbiei.

Astfel, studiul Erste arată că cea mai frapantă evoluție din regiunea ECE a creșterii prețurilor a fost în România, unde inflația a atins un vârf de 7,84%, din cauza eliminării plafonării prețurilor din energie, ce a dus la o creștere a prețurilor la electricitate cu aproape 62% față de luna precedentă în iulie.

În august, TVA și accizele încep să fie majorate, iar inflația se așteaptă să accelereze în continuare.

Prognoza actuală a Erste prevede o rată anuală medie a inflației de 7% pentru România în 2025, în comparație cu 4,7% în Ungaria, 4,5% în Serbia, 4% în Slovacia, 3,7% în Polonia, 3,2% în Croația, restul țărilor din regiune fiind sub nivelul de 3%. Iar media regiunii ECE este anunțată ca fiind în 2025 de 4,2%.

Cât privește rata șomajului, România are trecut în dreptul ei pentru 2025 un 5,6%, în comparație cu 8,7% în Serbia, 5,3% în Slovacia, 5,2% în Polonia, 4,7% în Croația, 4,3% în Ungaria și 3,6% în Slovenia, media regiunii fiind calculată la 4,9%, estimează Grupul Erste.

Guvernul amână majorarea cu 70 la sută a impozitelor pentru proprietăți. Cum se va modifica impozitarea
Guvernul amână majorarea cu 70 la sută a impozitelor pentru proprietăți. Cum se va modifica impozitarea
Ministerul Finanțelor a amânat aplicarea impozitării proprietăților imobiliare la valoarea de piață pentru persoanele fizice, inițial prevăzută pentru 2026, din cauza lipsei timpului...
Care domenii de activitate sunt considerate ca cele mai sigure de români ca să facă față perioadelor de criză
Care domenii de activitate sunt considerate ca cele mai sigure de români ca să facă față perioadelor de criză
Românii acordă cea mai mare încredere în perioade de criză pentru locurile de muncă din sectorul medical, sectorul public, industria alimentară și industria farmaceutică, considerând...
#PIB Romania , #economie politica
Parteneri Ziare.Com
Risco.ro
Antreprenor in lumina reflectoarelor: Cum te pregatesti pentru un interviu si cum valorifici aparitia la maximum?
Risco.ro
Si HR-istii gresesc uneori. Ce erori in recrutare pot afecta imaginea companiei si duc la pierderea unor candidati buni?
Risco.ro
Firmele nou infiintate, parteneri sau concurenti? Alertele RisCo simplifica prospectarea si te tin la curent cu evolutia pietei!

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Prognoze sumbre pentru România în 2025: Avans PIB anemic, campioană la inflație și șomaj
  2. Inflația lovește guvernul de la Londra – TradeVille
  3. Guvernul amână majorarea cu 70 la sută a impozitelor pentru proprietăți. Cum se va modifica impozitarea
  4. Care domenii de activitate sunt considerate ca cele mai sigure de români ca să facă față perioadelor de criză
  5. Artiștii și compozitorii din România îi cer premierului să oprească modificarea legii privind drepturile de autor. Atac direct la libertatea exercitării profesiei
  6. Ministrul Mediului, despre cum vrea să restructureze Romsilva. Zeci de posturi de directori trebuie să dispară
  7. De ce pasagerii români simt nevoia să aplaude la aterizare și cum li se pare piloților acest obicei
  8. Impozitele vor crește anul viitor: "Momentan vorbim de un procent între 60 și 70 la sută", dezvăluie vicepremierul Tánczos Barna
  9. Facebook și Instagram rup barierele lingvistice. Ce face noua funcție de traducere din aplicații
  10. Recunoașterea facială, între mitul perfecțiunii și realitatea plină de erori