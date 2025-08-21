Prognoze sumbre pentru România în 2025: Avans PIB anemic, campioană la inflație și șomaj

România este văzută de grupul bancar austriac Erste, care operează în țara noastră prin BCR, ca una din economiile regiunii Europa Centrală și de Est cu evoluții sub așteptări în al doilea trimestru din 2025.

Erste anunță o nouă revizuire negativă pentru performanța economiei românești în 2025, în condițiile în care prognoza actuală prevede un avans PIB anual de 1,3%.

Mai mult decât atât: România nu va avea în 2025 doar cea mai mare rată a inflației din regiune, dar și cea mai mare rată a șomajului, cu excepția Serbiei, țară care nu face parte din Uniunea Europeană.

Creșterea economică, în apropiere de 1%

Prognozele cu privire la evoluția economiei românești în 2025 vor fi sigur revizuite în jos, de la cea actuală de plus 1,3%, dar în acest moment nu se poate stabili exact cu cât, se arată în analiza publicată de Erste Group și consultată de Risco.ro.

Discrepanțele prea mari ce apar între seriile statistice neajustate (avans economic de 0,3% în prima jumătate a anului) și cele ajustate (avans de 1,4%) complică evaluarea magnitudinii revizuirii descendente în acest punct, arată sursa citată.

Dinamica avansului economic al României în trimestrul II din 2025 a fost sub așteptări, cu o creștere de 0,3% față de anul precedent, adică aceeași dinamică de creștere ca în primul trimestru al anului curent.

Foarte important, studiul Erste apreciază că România, alături de Slovacia și Polonia, sunt țările din regiunea Europei Centrale și de Est – ECE care se vor confrunta cu cele mai mari rate tarifare efective impuse de SUA.

Acestea diferă de cele neferme, de 15%, deoarece reprezintă taxele totale ca procent din importurile totale și se modifică odată cu schimbările în ponderea importurilor în funcție de țara de origine și mixul de produse.

Șomaj mai mare în regiune doar în Serbia

Dincolo de evoluția economică neconvingătoare, România va avea de suportat în 2025 cea mai mare inflație din regiune și din Uniunea Europeană, dar și cea mai mare rată a șomajului din regiune, cu excepția Serbiei.

Astfel, studiul Erste arată că cea mai frapantă evoluție din regiunea ECE a creșterii prețurilor a fost în România, unde inflația a atins un vârf de 7,84%, din cauza eliminării plafonării prețurilor din energie, ce a dus la o creștere a prețurilor la electricitate cu aproape 62% față de luna precedentă în iulie.

În august, TVA și accizele încep să fie majorate, iar inflația se așteaptă să accelereze în continuare.

Prognoza actuală a Erste prevede o rată anuală medie a inflației de 7% pentru România în 2025, în comparație cu 4,7% în Ungaria, 4,5% în Serbia, 4% în Slovacia, 3,7% în Polonia, 3,2% în Croația, restul țărilor din regiune fiind sub nivelul de 3%. Iar media regiunii ECE este anunțată ca fiind în 2025 de 4,2%.

Cât privește rata șomajului, România are trecut în dreptul ei pentru 2025 un 5,6%, în comparație cu 8,7% în Serbia, 5,3% în Slovacia, 5,2% în Polonia, 4,7% în Croația, 4,3% în Ungaria și 3,6% în Slovenia, media regiunii fiind calculată la 4,9%, estimează Grupul Erste.

