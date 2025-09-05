România, al doilea avans PIB din UE! Industria, agricultura, comerțul și intermedierile financiare nu au contribuit la creștere

România a înregistrat în al doilea trimestru din 2005 a doua cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, la egalitate cu Croația.

Însă, potrivit datelor oficiale, industria și comerțul au avut o contribuție negativă la avansul PIB, agricultura, intermedierile financiare și asigurările, tranzacțiile imobiliare, administrația publică și apărarea, asigurările sociale din sistemul public, reparațiile de produse de uz casnic și alte servicii sunt sectoare care nu au contribuit la creșterea economică.

Acest avans a fost susținut în schimb de sectoarele construcții, informații și comunicații, precum și de impozitele nete pe produs.

Avans semestrial de 1,4%

Potrivit datelor Eurostat, prelucrate de Risco.ro, Danemarca (+1,3%) a înregistrat, în al doilea trimestru din 2025, cea mai mare creștere a PIB-ului față de trimestrul precedent, urmată de Croația și România (ambele +1,2%).

Scăderi au fost observate în Finlanda (-0,4%), Germania (-0,3%) și Italia (-0,1%). Avansul în Uniunea Europeană a fost de 0,2%, iar în zona euro de 0,1%, în date ajustate sezonier.

Pe baza acestor date ajustate sezonier, PIB-ul României a crescut, potrivit ultimelor date publicate de INS vineri și analizate de Risco.ro, cu 1,4% în primul semestru din 2025, în comparație cu primele șase luni ale anului trecut.

Impozitele, contribuție puternică la avansul PIB

Seria brută a datelor, în baza căreia se stabilesc statisticile oficiale la nivel național, prezintă însă avansuri mult mai moderate.

Produsul intern brut a crescut în trimestrul doi în România cu 0,3% față al doilea trimestru din 2024, avans similar cu creșterea anuală consemnată în primele trei luni ale anului curent.

Prin urmare, avansul PIB anual pentru primul trimestru din 2025 este de doar 0,3%.

Potrivit datelor INS, la creşterea PIB, în semestrul I din 2025 faţă de semestrul I 2024, contribuții pozitive au avut următoarele activități economice:

Construcţiile (+0,3%), cu o pondere de 5,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu +5,6%.

Informațiile și comunicațiile (+0,1%) cu o pondere de 7,4% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu +1,1%.

La rândul lor, impozitele nete pe produs, cu o pondere de 10,6% la formarea PIB, au contribuit cu +0,5% la creşterea PIB, volumul lor majorându-se cu +5%.

Prăbușirea industriei continuă

De cealaltă parte, contribuţie negativă la creșterea PIB au înregistrat-o următoarele ramuri:

Industria (-0,3%), cu o pondere de 16,1% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate a scăzut cu minus 1,5%.

Comerţul cu ridicata și cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transportul şi depozitarea; hotelurile şi restaurantele (-0,1%), cu o pondere de 22,7% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a scăzut cu -0,2%.

Activitățile profesionale, științifice și tehnice; activitățile de servicii administrative și activitățile de servicii suport (-0,2%), cu o pondere de 7,8% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a redus cu -2,9%.

