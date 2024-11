De la „tigrul Europei de Est” la creștere de sub 1%. Bancherii taxează cifrele „dezamăgitoare” ale economiei românești

Băncile s-au declarat dezamăgite joi, 14 noiembrie, după ce Statistica a publicat date care arată că produsul intern brut a stagnat în al treilea trimestru. BCR a redus drastic prognoza de creștere a economiei românești la doar 0,8% pe întregul an, în timp ce ING spune că au crescut riscurile ca estimarea sa „deja optimistă” de 1,3% creștere anuală să fie prea mare.

Economiștii BCR SA au redus prognoza de creștere la mai puțin de jumătate din nivelul anterior de 1,9%. Deși, deocamdată, ING Bank NV își menține pronosticurile de 1,3%, economiștii băncii spun că „dacă lucrurile rămân așa, peisajul creșterii din acest an ar putea deveni chiar consistent cu un avans de doar 1,0%”, conform unui comunicat.

Institutul Național de Statistică a comunicat joi că economia României a stagnat de la trimestru la trimestru. Față de trimestrul trei din 2023, produsul intern brut a crescut cu 1,1% în serie brută, în timp ce consensul economiștilor consultați de Bloomberg era de creștere cu 0,5% de la trimestru la trimestru și, respectiv, 1,6% de la an la an.

Analizele băncilor nu se feresc de cuvinte dure. „Per total, economia a crescut cu doar 0,9% de la an la an în primele nouă luni, un rezultat dezamăgitor, având în vedere potențialul de creștere al României. Chiar dacă al patrulea trimestru are rezultate peste așteptări, este improbabil să altereze semnificativ perspectivele de creștere din acest an”, spun economiștii ING.

Statistica nu a publicat încă datele defalcate, care vin pe 6 decembrie, dar banca olandeză speculează că investițiile și consumul privat au continuat să alimenteze creșterea, în timp ce exporturile nete au tras-o în jos. În plus, ING spune că seceta din acest an va afecta producția agricolă, iar performanța sectorului serviciilor probabil a rămas înclinată spre zonele de activitate care se pretează la investiții mari. BCR are explicații similare, dar punctează o posibilă încetinire a consumului în al treilea trimestru.

Pentru 2025, economiștii BCR își păstrează prognoza de creștere de 2,8% a produsului intern brut, dar subliniază că riscul ca cifrele să fie mai mici este pregnant și depinde de măsurile fiscale care urmează anul viitor.

În raportul său din octombrie, Fondul Monetar Internațional a revizuit în scădere la 1,9% estimările privind avansul economiei românești în acest an. În aprilie, prognoza era de 2,8%.

