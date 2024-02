Paradoxul PIB-ului pe cap de locuitor, mărit de 10 ani, exponențial, față de nivelul de trai al populației. În statistică pare progres, dar cetățenii nu se hrănesc cu cifre comparate și grafice.

Vești din ce în ce mai optimiste apar în media, deja am depășit și Ungaria la PIB/capita, 20.000 euro în 2023. Eurostat a calculat de curând că suntem la 76, 67%, cu 0,1% mai mult decât media europeană, dar față de 2013 e un progres mare, căci aveam 54,7% față de media EU. Deși creșterea PIB-ului se anunță în fiecare an, din ce în ce mai aproape de media europeană, nivelul de trai al populației este în continuare o problema încă nerezolvată de conducătorii statului. Asta a dus la plecări în masă ai celor bine pregătiți români în țările din vest, pe salarii civilizate. Proiectul de țară, care să stabilească ce se întâmplă cu economia, în general, și cu industria în special, întârzie să fie publicat de guvernanți, tot ce se încearcă este punctual, etiologia find o știință extraterestră pentru clasa politică, niciuna din reacțiile cetățenilor la măsurile guvernanților neputând fi considerate excesive ci provocate de deciziile guvernanților, vezi protestele fermierilor și transportatorilor, vezi amenințările profesorilor și cadrelor medicale cu greve, din cauza nerespectării convențiilor anterioare. Măsurile luate de guvern în 2024 au resuscitat inflația, care a sărit din nou de 7%, retailerii au avut grijă de profitul lor, plafonarea alimentelor de bază, fiind un imbold pentru majorarea altor produse cu procente mult mai mari decât cele pierdute la solicitarea guvernului de plafonare a prețurilor pentru alimentele de strictă necesitate, astfel că după câteva luni s-au întors la marjele de profit, făcute înainte de aplicarea plafonării la alimentele de bază. Autoritățile cu atribuții în controlul concurenței și protecției consumatorului au grijă de salariile dumnealor, deși nimeni nu s-a plâns că există o lipsa de legislație în controlul pieței, nimeni n-a plătit să-l usture, dacă a speculat în favoarea sa. Fiecare vizită a contribuabililor în magazinele de alimente este o dezamăgire perpetuă, fără speranța că se va îndrepta ceva.

După doi ani în care distorsiunile din piața de energie au făcut ravagii în buzunarele contribuabililor și nu numai, aflăm că ANRE a sancționat 4 traderi de energie cu cca 100 milioane Euro, pentru încălcarea regulilor de tranzacționare a energiei. Lăsând la o parte ideea că s-ar putea ca, la recurs, traderii să scape de penalități (cum zicea în fost președinte al CCR – “măreția dreptului”…), nimeni din alte autorități ale statului cu atribuții în controlul concurenței, protecției consumatorului, nu a fost sancționat pentru lipsa controalelor, la care legea lor de funcționare îi obliga, sute de mii de consumatori de energie fiind obligați să suporte speculațiile acelor traderi, fără nici o șansă de retaliere. Și acum, după ce le-au plătit diferențele între prețul plafonat și cotația bursieră, aleasă cu măiestrie de inițiatorii liberalizării pieței de energie, vin și îi sancționează pentru conduită neconformă, speculativă. Când luau cei 50% din facturile la energie nu s-au supărat, și nici nu au dat ceva înapoi consumatorilor.

Nu mai știu de câte ori am scris despre speculațiile din piață – reglementată haotic, după cum se vede din controlul ANRE, tardiv, nu ni se spune de ce a durat atâta – iar pentru consumatori nimic nu s-a întâmplat. Respectul față de cetățean s-a văzut în acest caz, cu vârf și îndesat. Degeaba ni se tot spune că s-a urmărit crearea unei stabilități macroeconomice, dacă asta s-a făcut prin spolierea noastră, ca apoi, cei care au speculat, să fie sancționați cu amenzi amețitoare pentru oamenii normali. Pentru ei, probabil, a fost un risc calculat, dacă vedem cifrele de afaceri derulate în acești doi ani de cei 4 traderi. Iar noi cei care am plătit tarifele umflate nejustificat, și n-am primit nici măcar compensări la salarii (la pensiile sub 2000 lei, s-au temut că e prea groasă, și au făcut carduri de energie, cât i-a lăsat inima, nu cât ar fi trebuit), alte țări ca Germania, spre exemplu, la 1 aprilie 2023 aveau 12 euro/oră la salariul minim, iar în ianuarie 2024 au crescut la 12.41 euro/oră. Iar inflația nu e așa de mare ca la noi, tarifele la energie nu le depășesc pe ale noastre, plafonate gata. Nu spun cât e tariful orar al manoperei la noi, că o să râdeți. Și nu e de ras… Legătura cu PIB-ul e sublimă, … bani se strâng, dar unde se duc, aia e problema. Dl. Sebastian Burduja s-a trezit în sfârșit, după ce a văzut dezastrul din piața reglementată de somitățile politice ale vremii, cam de la toate partidele (de, mierea place tuturor), și anunță o modificare a plafonării tarifelor, depășite de cotațiile actuale din piețele globale, dar fără să dea detalii. În sfârșit a înțeles că nu mai poate ține capul în nisip și trebuie să iasă la bătaie, altfel viitorul său politic se clatină vârtos. Sper că de data asta nu se mai oprește doar la constatare, cum a făcut cu plafonarea tarifelor. Atunci a susținut ca 5 milioane de gospodarii plătesc 35 lei/lună energia, datorită prețului mic al kilowattului plafonat. D-na Elena Cristian, jurnalistă consacrată in economie, a demontat aserțiunea d-lui Burduja, afirmând că numai o casă goală ar putea primi o asemenea factură. Încă o gafă ca asta şi ... îl ajunge din urmă pe dl. Virgil Popescu, predecesorul său.

Colac peste pupăză, mai vin și corifeii investițiilor macro de la PNL – domnii Cîțu, Vâlceanu și Guran– și promovează în Senat o propunere de introducere a unei taxe de 10% pentru sănătate, pe pensiile peste 4000 de lei. După ce că nu au răspuns niciodată ce au făcut cu banii investiți în economia țării, au declarat că de asta s-au împrumutat, pentru investiții, de au adus datoria externă la 50% din PIB, de la 36% când au intrat la guvernare, nu ne spun unde sunt profiturile care ar fi trebuit să vină după atâția ani, toată lumea calculează când investește, un ROI (recuperarea investiției). Acum ei vin, senini, ca domnișoarele de pension, și cer de la cei pe care i-au ignorat cât au stat la guvernare, să dea ceva pentru fondul de sănătate. Iar într-o seară la TV, dl. Cîțu afirma senin, că PNL trebuie să iasă de la guvernare, ca să repare mormanul de taxe și biruri puse de PSD pe spinarea contribuabililor. Aia cu 10% taxa pentru sănătate ce o fi fiind, mângâiere pe creștet?Cred eu că îți trebuie un obraz gros tare, să te încumeți la așa inițiativa. Explic de ce.

În decursul anilor trecuți, capete luminate au ajuns la concluzia că, pentru populația noastră mai bine să faci medicină de prevenție, decât să tratezi cazuri grave în spitalele vechi, neutilate, să nu spun mai mult. Și aveau dreptate, mai ușor e să previi decât să tratezi.

Prin 2011-2012 setul de analize anual, asigurat gratuit în luna de naștere a fiecărui cetățean, cuprindea vreo 3 pagini cu analize, pentru o imagine detaliată a stării de sănătate, anomaliile sesizate fiind investigate prin noi consultații la specialiștii medici pe fiecare problema. Asta prin medicul de familie.

Cu fiecare an care a trecut de atunci, setul de analize s-a subțiat, astfel că acum setul cuprinde vreo 35 de rubrici (o pagină și un pic), restul, dacă ai nevoie, fiind făcute contra cost. Ca să mai și tratezi o problema ce a rezultat din analize, mai trebuie să faci un efort financiar, pentru că policlinicile sunt aproape toate private, o consultație fiind între 250-400 lei, funcție de calificarea medicului. Deci prevenția a fost trecută la minimum necesar de CNAS, sunt convins că la dispozițiile Ministerului de Finanțe, nu de capul lor. Cu toate astea, cheltuielile CNASR au fost de 328 milioane lei pentru personalul inclus, la venituri totale de circa 60 de miliarde de lei pe 2023. Bani nu glumă. 57 mld lei pentru o țară că a noastră, se adună greu, penuria pe medicație, tratamente, intervenții fiind încă critică, nu-mi permit să dezvolt mai mult, căci e vorba de însăși viață noastră…

Și după ce că, în mandatele lor, nu au avut nici o preocupare pentru nivelul de pensii deși aveau o lege în vigoare, prorogată de colegul dumnealor, dl. Ludovic Orban, acum când nici nu s-au recalculat pensiile pe noua lege 360/2023, vin cu tupeu și propun o cota de 10% pentru sănătate la pensii peste 4000 lei. Nu cred că domnii în cauza au vreo tangență cu meseria pe care clamează că o practică, de economiști macro, pentru că deja coșul minim lunar pentru un cetățean, era anul trecut, undeva la 3800 lei, acum sigur că a sărit de 4000 lei. Toate contribuțiile de sănătate plătite în timpul activității fiecărui cetățean, cred eu, pentru asta sunt plătite, ca atunci când ai terminat activitatea, să ai o asigurare a serviciilor de sănătate. Și asta s-a întâmplat până de curând. Au mai fost încercări, ca ale domnilor experți financiari de “talie locală”, au fost respinse de Curtea Constituțională și sumele reținute au fost înapoiate pensionarilor. După părerea mea nici impozit pe pensii nu este corect, pentru contribuțiile la pensie am plătit o dată impozit la venitul brut în activitatea profesională. Parcă dubla impozitare nu era permisă. Iar fondurile lunare pentru analize medicale uzuale se termină la decontare de către CNAS, cel mai târziu după 15 zile de la începutul lunii.

Mă întreb de ce PNL are obstinația asta, să apese pe cea mai urgisită clasa socială, după care să se întrebe de ce scade în sondaje, iar la vot tragediile se țin lanț, pentru că ce au semănat, aia culeg. Păcat, pentru că noțiunile de liberalism, economie de piață liberă, aveau o greutate în anii ’30, respectul pentru cetățeni exista, și am crezut că peste veac, după ’90, s-au reluat și tradițiile din anii democrației antebelice. Să pui fluturașe, prin Poșta Română, cum că ați mărit pensiile, e prea jos, nu vă duceți în derizoriu stimați domni, căci luați calea PNȚCD.

Și ca să nu fim prea optimiști, că asta cu 10% este încă în faza de dezbateri parlamentare, mai vedem și că piața asigurărilor auto iar plânge, autoritățile de reglementare, ASF în speță, nu dau semne că ar înțelege rolul lor, deși au fost scuturate, poate nu prea serios, de greva transportatorilor, încheiată de curând.

Cum să te bucuri când afli că manopera decontată pentru reparațiile autovehiculelor avariate nu depășește 5% din totalul sumelor adunate drept asigurări, iar cheltuielile interne ale asigurătorilor depășesc 50% din aceste cheltuieli. Consiliul Concurenței nu are nimic de spus, COTAR- o organizație profesională a transportatorilor – reclamă anomaliile din piața asigurărilor, iar asigurătorii, după lungi momente de cugetare, au scos mărgica colorată din portofel și au acceptat ca asigurările să fie plătite în rate. Că sumele plătite pentru asigurări n-au nici o legătură cu economia noastră, nu interesează pe nimeni, să ridici nivelul sumelor de despăgubiri la valori astronomice, când mulți dintre conaționali noștri au automobile de câteva mii de euro, nici măcar ca speculă nu poate fi încadrată. E stupiditatea unor domni care desconsideră cetățeanul român, pentru că autoritățile împuternicite să-l protejeze, nu fac nimic. De falimentele care au distrus echilibrul precar din piața asigurărilor, la fel, liniște, că se lucrează cu bani. Pentru ei, nu pentru noi.

De aici până la întrebarea, gravă, a unor pesimiști incorigibili – atunci, dacă nu suntem protejați, de ce mai plătim taxe și impozite? – nu mai e mult. Sper ca cineva să se trezească, până nu e prea târziu.

Redarea demnității, a respectului personal, a încrederii că dacă ai nevoie de sprijin, autoritățile sunt lângă tine, pentru tine, e imperios necesar să fie restaurate. Macrostabilitatea mult clamată de guvernanți, trebuie să se vadă și în buzunarele noastre, dacă va gândiți, domnilor, la un viitor succes în alegerile ce vin. Astea nu se pot amâna. Șansa dumneavoastră de a mai rămâne în politică, se șubrezește cu fiecare zi în care nu faceți nimic pentru cei care v-au votat.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.