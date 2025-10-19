Un oraș din România își schimbă imaginea ponosită cu ajutorul picturilor uriașe realizate pe fațadele blocurilor. Artiști stradali internaționali au semnat lucrări impresionante VIDEO

Orașul Reșița se transformă vizibil în ultimii ani grație unui proiect de artă stradală care a adus culoare și viață fațadelor blocurilor. Cea mai recentă lucrare murală este semnată de artistul italian Millo, care a transformat fațada unui bloc de zece etaje într-o adevărată operă de artă. Lucrarea, realizată în mai puțin de trei săptămâni, îl înfățișează pe doi tineri care execută un exercițiu în tandem.

Reșița găzduiește în prezent peste 20 de picturi murale de dimensiuni variate, semnate de artiști din întreaga lume, printre care Paola Delfin (Mexic), Mateus Bailon (Brazilia), Ino (Grecia) și Brothers of Light (Israel). Printre primele lucrări murale se numără cea realizată în 2020 de artistul român Marian Truțulescu, care a creat portretul pianistului Teo Milea pe o casă de pe strada Bielefeld. De altfel, artistul, care trăiește la Reșița, are mai multe picturi pe blocurile orașului.

Alți artiști care au contribuit la transformarea urbană a Reșiței sunt Alex Baciu (România) și Dorin Moldoveanu (România).

Unii artiști internaționali au venit și gratis

Dorinel Hotnogu, consilier al primarului din Reșița, cel care a avut ideea de a promova acest gen de artă în oraș, spune că este o muncă asiduă găsirea și aducerea artiștilor.

„Prima pictură am făcut-o cu ocazia festivalului Custom. Aici am realizat o lucrare care să vorbească cumva despre tradițiile orașului și i-am adus pe Corina Nani din Timișoara și Irlo din București. Au creat o lucrare care să reflecte tradițiile orașului. Pot să spun că întotdeauna am căutat și am reușit să aduc artiști foarte buni și le-am amplasat lucrările în zone circulate. Cred că arta stradală trebuie să aibă vizibilitate, să aibă impact”, spune reprezentantul Primăriei Reșița.

Hotnogu adaugă că s-a străduit să nu cheltuie foarte mulți bani cu aceste picturi, mai ales că Reșița nu este unul dintre orașele bogate din România.

„Paola Delfin a venit moca. Mateus Bailon a venit gratuit. În România, nu am obținut nicio ofertă pentru un perete de zece etaje sub 12.000 de euro. În general, artiștii români sunt mult mai scumpi decât cei internaționali. Pentru Millo, onorariul a fost de 7.000 de euro. Ino, acum doi ani, pentru o operă pe un bloc de zece etaje, mi-a cerut 4.000 de euro, iar eu am zis: ‘Ino, de ce ai venit cu atât de puțin?’ Și a răspuns: ‘Păi sunt prieten cu Paola și mi-a spus să nu vă cer bani, că sunteți săraci.’”

Artiștii aceștia, în general, sunt mai de stânga și au înclinații de a ajuta pe cei mai puțin norocoși. De exemplu, Millo nu doar că a lucrat în Tokyo, New York sau Londra, dar s-a dus și la Srebrenița și la Kiev în timpul bombardamentelor, precum și în Gaza.

„Dacă știi cum să le prezinți povestea orașului tău și, mai ales, ideea de a folosi arta și cultura pentru renaștere și reconstrucții, îi sensibilizezi, pentru că sunt oameni și vin chiar și pentru mai puțini bani. Important este să reușești să-i prinzi, pentru că un astfel de artist are agenda plină. De exemplu, Millo trebuia să vină în august, însă în iunie a avut un infarct și medicul nu i-a permis să urce pe ziduri. Am amânat totul și proiectul a fost pus în așteptare până în octombrie”, a declarat Dorinel Hotnogu, consilierul primarului municipiului Reșița, subliniind importanța proiectelor internaționale de artă urbană.

Planuri mari pentru anii următori

„O să pregătim mai multe murale și pentru anul viitor. Chiar acum am o corespondență cu un artist foarte celebru din Australia. Anul acesta nu mai facem nimic, pentru că nici vremea nu ne va permite, dar vrem să continuăm în anii următori și să pictăm pereții tuturor blocurilor din Govândari care au fost termoizolați în acest an”, a adăugat Dorinel Hotnogu.

Pentru a explora toate lucrările, pasionații de artă stradală pot folosi aplicația RE:Mural, dezvoltată de Primăria Reșița, care oferă un tur ghidat al muralelor, cu informații despre locație și semnificație, inclusiv animații interactive prin realitate augmentată.

