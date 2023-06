Primele declarații ale lui Piedone: ”Dacă copiii mei erau acolo și mureau, susțineam în continuare că sunt nevinovat”

Fostul primar Cristian Popescu Piedone a fost eliberat din închisoare miercuri, 21 iunie, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a admis recursul în casație în dosarul Colectiv. Decizia este definitivă.

Piedone a făcut primele declarații și a susținut că este nevinovat și că nu avea cum să prevină tragedia de la Colectiv. Mai mult, a declarat că s-ar fi considerat nevinovat și dacă copiii lui ar fi murit în incendiu.

”Pierdusem speranța, dar nu pierdusem speranța în Dumnezeu. La Dumnezeu eu m-am rugat să-mi asculte rugile mele de a deschide ochii judecătorilor dacă sunt judecători drepți. (…) Există o speranță în România pentru dreptate.

În 30 de ani de administrație să-mi zică mie orice politician din România că e fată mare. Fiecare cu păcatele lui. Eu am vrut să răspund pentru păcatele mele, nu pentru altcineva. Primul primar al țării a semnat ca și mine și nu răspunde. Pe 1 ianuarie i-am cerut grațierea.

Nu voi cere despăgubiri morale. Voi fi repus în funcție, voi duce mandatul până la capăt, mă voi gândi ce am de făcut în viitorul meu, dar a mă bate cu trecutul îmi ard prezentul. Nu am vârsta pentru așa ceva.

Dacă copiii mei erau acolo în acea seară și mureau, susțineam în continuare sunt nevinovat. Ce s-a schimbat până astăzi? (…) Am respectat ad literam prevederile legii. Nu am eu ce să fac ca executant al legii dacă legiuitorul nu impune. Nu a făcut nimic statul. Nu s-a modificat nimic în legislație. (…) Am conștiința curată. Nu aveam cum să previn.

În închisoare m-am eliberat, nu m-am încarcerat. Dacă ai bun simț ești respectat, dacă respecți. Am ieșit la muncă, am muncit fără probleme, am cosit, le-am făcut pe toate, mi-am luat recompense, m-am dus la cursuri”, a declarat Piedone la ieșirea din penitenciar.