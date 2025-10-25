Piedone: „Atenție, bocancii ucrainieni calcă pe limba și pe nația română. Dispreț și batjocură”. Mesaj pentru Nicușor Dan

Cristian Popescu Piedone, președintele Partidului Naționalist Reformarea României (PNRR), a avut o reacție asupra reorganizării sistemului de învățământ din regiunea Cernăuți, Ucraina, care ar putea afecta liceele cu predare în limba română.

„Atenție, bocancii ucrainieni calcă pe limba și pe nația română!!

Dispreț și batjocură ucraineană în România de la Cernăuți!

În comunele din Valea Siretului, ale României de la Cernăuți, nu va mai exista NICIUN LICEU CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ!!!!

VOR DISPĂREA TOATE LICEELE CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ din satele străbune românești Mahala, Tărășeni, Noua Suliță și Hliboca!!!

Din cele 20 de licee româneşti, unde învață frații noștri din România de la Cernăuți, vor rămâne DOAR… 4.

„Numeroase licee cu predare în limba română, din regiunea Cernăuţi, Ucraina, vor dispărea începând de la 1 septembrie 2027, ca urmare a reorganizării sistemului de învăţământ”, anunță Aurica Bojescu, secretarul responsabil al Uniunii Inter-regionale „Comunitatea Românească din Ucraina””, a scris Piedone pe Facebook.

Partidul lui Piedone are un mesaj pentru președintele României, Nicușor Dan.

„Fraților, când dispare școala unei națiuni în limba maternă… dispare limba acelei națiuni!

Partidul Naționalist Reformarea României îi solicită Președintelui României să rezolve IMEDIAT nedreptatea românilor din Cernăuți!

Partidul Naționalist Reformarea României face apel la ministrul Afacerilor Externe să rezolve IMEDIAT nedreptatea românilor din Cernăuți!

Frați români din Cernăuți, nu sunteți singuri pe lume! NOI SUNTEM LÂNGĂ VOI! ȘI NU VOM LĂSA BOCANCII UCRAINEI PE LIMBA NOASTRĂ ROMÂNĂ, PE IDENTITATEA NOASTRĂ ȘI PE NAȚIUNEA NOASTRĂ ROMÂNĂ!”, a mai spus Cristian Popescu Piedone, președintele PNRR.

