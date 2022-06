Constantin Melnic (PSD) a fost desemnat viceprimarul cu calitatea de înlocuitor de drept al primarului Sectorului 5.

Secretarul general al Sectorului 5, Florin Mănuc, a precizat, pentru AGERPRES, că acesta îl înlocuieşte pe Mircea-Horaţiu Nicolaidis (PPU-SL), care rămâne viceprimar al acestei zone administrativ-teritoriale.

Constantin Melnic are 63 de ani și era consilier local PSD. A absolvit, în 1983, Institutul de Construcţii Bucureşti – Facultatea de Construcţii Hidrotehnice, urmând apoi o serie de cursuri de perfecționare în domeniul construcțiilor. A lucrat inclusiv în cadrul Ministerului Apărării Naționale, având gradul de locotenent colonel.

Potrivit declarației de avere din 2021, Melnic are un teren în comuna prahoveană Telega, de 790 metri pătrați. Tot aici are și o casă de vacanță. Înlocuitorul lui Piedone la Sectorul 5 are și un apartament cumpărat în 1990 împreună cu soția sa. A mai achiziționat în 2020 o mașină Skoda. Are un depozit la bancă de 10.000 de euro, dar și un credit făcut în 2018, în valoare de 78.000 de lei.

În 2021, Melnic a încasat, în calitate de angajat la SN Radiocomunicații, suma de 71.337 lei, dar și o pensie de 35.688 de lei. În calitate de consilier local a fost remunerat cu suma de 17.839 de lei.

Printr-un alt proiect de hotărâre Consiliul Local a decis alegerea lui Oleg Burlacu (PNL) al treilea viceprimar al Sectorului 5, care să preia atribuţiile omologului său desemnat înlocuitor de drept al edilului, a adăugat Florin Mănuc.

La 12 mai, Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a fost condamnat joi la 4 ani de închisoare cu executare în Dosarul Colectiv pentru abuz în serviciu, potrivit sentinței definitive a Curții de Apel. Totodată, Piedone nu va putea fi ales în funcții publice timp de 5 ani. În același dosar au fost condamnați la închisoare cei trei patroni ai clubului la pedepse de peste 6 ani de închisoare.