Cristian Popescu Piedone, trimis în judecată. Acuzațiile care i se aduc fostului șef al ANPC

Cristian Popescu Piedone, fostul primar al Sectorului 5 și fost președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție. Procurorii îl acuză că ar fi anunțat din timp un control al ANPC la Hotelul Internațional din Sinaia, unitate deținută de familia Rușanu.

Ancheta DNA susține că Piedone, aflat atunci la conducerea instituției, ar fi informat un reprezentant al hotelului despre verificarea ce urma să aibă loc, oferindu-i detalii privind obiectivele controlului și modul în care funcționarii ANPC urmau să procedeze. Potrivit procurorilor, scopul ar fi fost ca hotelul să evite eventuale sancțiuni pentru nereguli în domeniul protecției consumatorilor.

„În data de 7 martie 2025, inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, în calitate de președinte al A.N.P.C., ar fi divulgat unui reprezentant al unei societăți comerciale care administrează un hotel în orașul Sinaia faptul că funcționari din cadrul A.N.P.C. urmează să efectueze, în aceeași zi, un control tematic la hotelul respectiv, precum și obiectivele controlului, în scopul obținerii unor foloase necuvenite de către operatorul economic”, se arată în comunicatul transmis de DNA.

Procurorii precizează că Piedone i-ar fi oferit administratorului indicații clare privind modul în care să fie pregătite spațiile unității, astfel încât acestea să pară conforme în momentul verificărilor. Ulterior acestei informări, reprezentanții hotelului ar fi luat măsuri rapide pentru a evita constatarea unor nereguli. În urma controlului, unitatea nu a fost sancționată.

Hotelul din Sinaia, deținut de familia fostului lider liberal Dan Radu Rușanu, este același pe care Piedone îl lăuda, după control, într-o postare pe TikTok.

Fostul edil a fost suspendat din funcția de președinte al ANPC după ce a fost plasat sub control judiciar, măsură care îl împiedică să-și exercite atribuțiile. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Brașov, cu propunerea de menținere a măsurii preventive.

Investigația nu a fost lipsită de ecouri publice. La finalul lunii iulie, procurorii DNA au efectuat percheziții în mai multe locații, inclusiv pe litoral, unde Piedone era cazat, la domiciliul său din Bragadiru, dar și în Sinaia, București și Ilfov.

